والد إيهاب أشرف: المتهم دموعه كالتماسيح.. وأشكر قضاء مصر

وجه اشرف عبد العزيز والد الطالب ايهاب اشرف الذى راح على يد مدرس الفيزياء الخاص به الشكر للقضاء المصرى لسرعة القصاص من قاتل نجله واحالة اوراقه لمفتى الجمهورية؛ متمنيا تنفيذ حكم الاعدام سريعا.

جاء ذلك عقب اصدار جنايات المنصورة قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى قضية مفتى الجمهورية لابداء الرأى الشرعى فى اعدامه .

واضاف قائلا" لصدى البلد" : المتهم حرمنا من نور عيننا ابنى ايهاب غدر بيه وخان، لم نكن نتوقع أن يكون هو القاتل كان يبحث معنا عنه ويبكيه ولكن بعد اعترافاته كنا فى صدمه كبيره لأننا لم نكن نعتقد يوما بأنه القاتل .

واضاف قائلا : المتهم طلب السماح وتباكى انها دموع التماسيح مطالبا العفو عنه منا ولكن طلبه مرفوض لانه خان الامانه حيث أن ايهاب رحمة الله عليه كان يثق به ويحبه ولم يكن يتوقع منه الخيانه والغدر .

وتابع قائلا : حسبى الله ونعم الوكيل فيه حرمنا من فلذة كبدنا ونتمنى أن شاء الله تنفيذ الاعدام قريبا ليكون القصاص العادل"