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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من المدرجات.. عبدالله السعيد وزيزو يؤازران نادي الزمالك في مباراة دريمز

صدى البلد

حرص عبد الله السعيد ومحمود حمدي "الونش" وأحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر  وعمر جابر وسيف جعفر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الأبيض في مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويغيب عبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر عن اللقاء لعدم قيدهما بالقائمة الأفريقية، في حين يغيب محمود حمدي "الونش" وأحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر للإصابة.
و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد شحاتة  ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

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