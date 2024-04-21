خبير تحكيمي يثير الجدل بشأن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري المصري

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي تأجيل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" تأجيل مباراة المقاولون والزمالك

والمحدد لها 24 أبريل مخالف للائحة المسابقات

لأن الزمالك لعب 21 أبريل داخل مصر مع دريمز

فى يلعب على اليوم الثالث يعنى 24 أبريل عادى

بما أن مباراة الإياب أمام دريمز خارج مصر يوم 28

ف لو لعب 24 فى يلعب على اليوم الرابع

يعنى 28 أبريل ولكن بما أن الجدول معلن قبل الصعود

لدور نصف النهائي ف ده يعتبر قانونى وفقاً للجدول المعلن و غير قانونى وفقاً للائحة المسابقات.

أنا بذكر الحالة عشان من كان يتحدث على تأجيلات

الأهلى و يعترض رغم أنها كانت وفقاً للائحة

لم أره يعترض على هذه الحالة



وشهدت أحداث المبارة محاوله من جانب لاعبي الفريقين إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.