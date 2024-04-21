69 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 8 أشهر

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 72% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي 2023-2024.

وأظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية تحقيق صافي ربح 165.207 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير 2024، مقابل 96.233 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الثمانية أشهر لتسجل 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.05 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

الجدير بالذكر أن شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية حققت صافي ربح بلغ 201.28 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية يناير 2024، مقابل 103.74 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

مؤشرات سنوية

وكانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً بـ126.42 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 117.42 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

ارتفعت مبيعات الشركة هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

أسهم الإسكندرية للأدوية

وتعمل الشركة في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية، وتم تأسيسها في يوليو 1991، وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية، فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.