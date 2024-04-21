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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 6 حالات تعدِ على أملاك الدولة في مركز فارسكور بدمياط

ازاله تعديات
ازاله تعديات

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة الـ22 لازالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة التى بدأت أمس السبت ، وتستمر حتى 9 مايو 2024.

وأسفرت الحملة المُنفذة فى ثاني أيام هذه المرحلة، عن إزالة 6 حالات تعدِ على أملاك الدولة، تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل، على مساحة 787 مترا مربعا بمركز فارسكور.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هناك متابعة دورية لحملات الموجة الـ22 منذ بداية أولى مراحلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأوضحت أنه تم إزالة 28 حالة على مدار يومين، بمساحة تصل إلى 2278 مترا مربعا، مؤكدة أن هناك تنسيقا تاما بين الجهات المعنية والأمنية؛ لتحقيق المستهدف من الموجة.

ونوهت بأنها وجهت رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة؛ لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

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