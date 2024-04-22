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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدواء : دورة تدريبية عن إجراءات إصدار رخصة التسويق للمستحضرات الصيدلية

صدى البلد

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن بدء أولى جلسات الدورة التدريبية المكثفة حول إجراءات إصدار رخصة التسويق للمستحضرات الصيدلية للعاملين بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بالهيئة، التي جاءت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية – مكتب مصر.

شهد فاعليات الافتتاح كل من د. رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشؤن التطوير الفني وتنمية القدرات ود. حنان أمين رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، فيما شارك من جانب منظمة الصحة العالمية د. جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية مكتب جمهورية مصر، د. مني معروف منسق الشؤون الصيدلية بمنظمة الصحة العالمية-مكتب جمهورية مصر العربية،د. لويس جوفيا ، مستشار منظمه الصحة العالمية-مكتب جمهورية مصر العربية للوصول للأدوية والتكنولوجيا الصحية.

وتهدف الدورة الى تبادل الخبرات حول إجراءات إصدار رخصة التسويق للمستحضرات الصيدلية لمواكبة أحدث المعايير العالمية وتطبيق الإجراءات التنظيمية المتبعة عالميًا بما يتناسب مع سوق الدواء المصري وذلك وفقًا لمتطلبات الاعتماد GBT من منظمة الصحة العالمية.

ومن المقرر أن تناقش الدورة التدريبية كيفية التقديم لملفات المستحضرات الصيدلية محلية الصنع، ومراجعة نظام التتبع الداخلي للتأكد من مطابقتها مع المواصفات القياسية العالمية، وكذلك مراجعة الأدلة التنظيمية في مجال تسجيل المستحضرات ووثائق الجودة بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية بهدف التحقق من امتثال جميع الوثائق والملفات للإجراءات والأدلة التنظيمية الدولية المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية الرامية للعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالهيئة واطلاعهم على كافة المستجدات في جميع المجالات بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».

الدواء المستحضرات رخصة منظمة الصحة العالمية مصر

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