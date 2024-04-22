بعد أيام من تحذير صادم.. إيران: لا مكان للأسلحة النووية في عقيدتنا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية.

ووفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء، جاء التعليق بعد أيام من تحذير صدر عن قائد الحرس الثوري من أن طهران قد تغير سياستها النووية إذا تواصل عليها ضغط التهديدات الإسرائيلية.

ونقلت مواقع إيرانية عن العميد أحمد حق طلب، قائد وحدة الحرس الثوري المكلَّفة بحماية المنشآت النووية، إن بلاده على أهبة الاستعداد لصد أي هجوم إسرائيلي، مضيفاً أن المراكز النووية الإيرانية "تتمتع بأمن تام".

وأضاف أن هذه التهديدات ليست جديدة، منذ سنوات، بالإضافة إلى التهديدات قام النظام الصهيوني بأعمال تخريبية وإرهابية في الصناعة النووية.

وتابع: “إذا أراد النظام الصهيوني استخدام التهديد بمهاجمة المراكز النووية بوصفه أداة ضغط فمن المحتمل مراجعة العقيدة والسياسات النووية للجمهورية الإسلامية، وتعديل الملاحظات المعلنة في السابق”.