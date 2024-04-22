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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

16 مرشحا يتنافسون على 8 مقاعد بمجلس إدارة شركات السياحة و43 لعمومية الاتحاد

غرفة شركات السياحة
غرفة شركات السياحة

أغلقت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر مساء اليوم الأحد باب تلقي طلبات الترشيح لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة من أصحاب شركات السياحة  لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها بالجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية للدورة الجديدة 2028 -  2024 ,جاء ذلك وفقا للمواعيد التي قام بتحديدها الاتحاد المصري للغرف السياحية.


وقد عكفت اللجنة المشكلة بغرفة شركات السياحة برئاسة أسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة بمراجعة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمرشحين منذ فتح باب الترشح , والتأكد من سلامتها وسلامة إجراءات الترشح , كما ستقوم اللجنة برفع كشوف المرشحين و أوراقهم إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية لإستكمال باقي الإجراءات تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم 22 مايو المقبل،

 

وقد بلغ عدد المرشحين على عضوية مجلس إدارة الغرفة 16 مرشحا يتم إنتخاب 8 أعضاء من بينهم ,وعدد المرشحين لاختيار مندوبي الغرفة في عمومية اتحاد الغرف السياحية 43 مرشحا يتم إختيار 32 عضوا منهم.    


وقد أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي يتضمن إجراء انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك خلال 22 مايو المقبل بأحد فنادق القاهرة , علي أن ويبدأ التسجيل بالجمعية العمومية اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عشر أعضاء من الجمعية العمومية على الأقل، وتبدأ الانتخابات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية في ذات اليوم في تمام الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.

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