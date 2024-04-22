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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"مشعلو الحرائق" ضمن عروض مسرح ثقافة القليوبية

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهد مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، الأحد، ليلة جديدة من ليالي العرض المسرحي "مشعلو الحرائق"، ضمن عروض المسرح بثقافة القليوبية، المقدمة في إطار الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتستمر العروض حتى الخميس المقبل 25 أبريل.

"مشعلو الحرائق" لفرقة قصر ثقافة كفر شكر، مأخوذ عن نص "بيدرمان ومشعلو الحرائق" لماكس فريش، إعداد وإخراج أشرف فجل، أشعار صفاء البيلي، ألحان محمد حسين، ديكور علاء الحلوجي، استعراضات خالد سلامة، إضاءة أحمد فارس، تنفيذ موسيقى سعاد الصادق مساعد إخراج عبد الله الدسوقي، سعاد الصادق، سعيد شاهين.

تدور الأحداث حول الشخصية المحورية السيد بدرمان، وهدفه النجاح الذي يترجم إلى مال ونفوذ واستغلال، وفي سبيل هذا الهدف لا يتوانى عن تحطيم القيم الأخلاقية ولا يهتم بالأبعاد الاجتماعية أو الإنسانية، وكلما أصبح أكثر ثراء وقوة وقدرة على التصرف يزداد في الحقيقة خوفا وعجزا وضعفا، وهو يتعامى ويضلل نفسه بوسائله المزيفة، حتى ينتهي به الأمر إلى الاشتراك مع مشعلي الحرائق في حرق بيته وهو يتصور أنها لعبة من الألعاب ألتي تمكن منها ولن تلبث أن تنتهي لصالحه، هكذا تتضح الحقيقة بعد فوات الأوان.

قدم العرض بحضور أعضاء لجنة المشاهدة، المخرج سامح مجاهد والناقد أحمد خميس ومهندس الديكور أحمد نور، وبحضور مدير عام الفرع الفنان ياسر فريد.

عرض "مشعلو الحرائق" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي وفرع ثقافة القليوبية.

ويشهد الفرع على مدار أربع ليال متتالية العروض التالية بالترتيب، "حصاد النار" لفرقة بيت ثقافة طوخ، "أبواب تونس" لفرقة قصر ثقافة بهتيم، "قضية ذهب الحمار" لفرقة قصر ثقافة القناطر الخيرية، وختاما مسرحية "زيارة مفتش الشرطة" للفرقة قصر ثقافة بنها.

مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية ليالي العرض المسرحي مشعلو الحرائق عروض المسرح بثقافة القليوبية للهيئة العامة لقصور الثقافة

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