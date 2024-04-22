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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية تناقش الاستعدادات لأعمال امتحانات نهاية العام

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية

ناقش الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم الإثنين، الاستعدادات لأعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً على وكلاء الكليات ضرورة إعلان جداول الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية للكليات على أن تراعى مواقيت الأعياد والمناسبات المختلفة.

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وشدد على التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات بالحضور، ومتابعة التزام الطلاب بالإرشادات والتوجيهات المتبعة داخل اللجان لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، كما أكد على ضرورة الانتظام الكامل بأعمال الكنترولات لإنجاز أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الامتحانات للطلاب في أقرب وقت ممكن، وضرورة توفير المناخ الملائم، وكل الاحتياجات اللوجستية للطلاب، وتجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات.

وقدم الدكتور على عبد المحسن التهنئة للدكتورة ماجدة محمد عبد الفتاح مدبولى الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات وعلوم البيانات بمناسبة صدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بتعيين سيادتها قائما بعمل وكيل كلية الحاسبات وعلوم البيانات لشئون التعليم والطلاب متمنياً لسيادتها التوفيق و السداد.

وناقش المجلس مقترحات كلية الطب لتغيير مسمى قسم الباثولوجى بالكلية إلى قسم الباثولوجيا التشريحية وتغيير مسمى قسم طب المناطق الحارة بالكلية إلى قسم الامراض المتوطنة والمعدية وطب المناطق الحارة.

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