سنتخذ الإجراءات اللازمة.. رئيس برشلونة يهدد بإعادة الكلاسيكو الإسباني

أعرب رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن استيائه الشديد من أداء حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، وذلك بعدما انتهت المباراة بفوز النادي الملكي 3-2 وسط جدل كبير حول قرارات التحكيم.

وأكد لابورتا على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم يكن من مؤيدي تقنية الـ VAR، لكنه يروج لضرورة استخدامها لتجنب الأخطاء التحكيمية.

وأضاف: "القرارات التحكيمية تسبب لنا الكثير من البلبلة، وهناك معايير متناقضة تختلف باختلاف الأطراف والفرق، وهو أمر غير مقبول".

وأشار إلى أن الهدف الذي سجله لامين يامال كان مثيرًا للجدل، وأنه سيتخذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك طلب إعادة المباراة، إذا تبين أن هناك خطأ في تقييم الهدف.