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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب إعلام الأزهر يدشنون حملة "همم مننا" لدعمهم

شعار الحملة
شعار الحملة

أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر مشروع تخرج مميز بعنوان "همم مننا"، وذلك لتوعية المواطنين بحقوق وواجبات ذوي الهمم.

ويهدف المشروع إلى تسليط الضوء على حقوق ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع، إيمانًا بأنّ الإعاقة لا تُعيق الإبداع والإنجاز.

حيث يُجسّد المشروع شعارًا هادفًا وهو " لهم ما لنا وعليهم ما عليهم"، ليُؤكد على التشاركية والمسؤولية المتبادلة بين أفراد المجتمع وذوي الإعاقة.

كما يتناول المشروع مختلف جوانب حقوق ذوي الإعاقة، بدءًا من الحق في التعليم والعمل، مرورًا بالرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وصولًا إلى الحق في المشاركة في الحياة العامة، ويستخدم الطلاب في مشروعهم مختلف أدوات التواصل والتوعية.

ويُعدّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز ثقافة احترام الاختلاف والاندماج في المجتمع المصري.

ويتكون فريق المشروع من عشر طلاب مختلفين في المهارات والأدوار، ومستعدون لبذل قصارى جهدهم في سبيل تحقيق أهداف الحملة، وأن هناك الكثير من المفاجأت القادمة المتضمنة في خطتهم.

وجاء أسماء الطلاب المشاركين في المشروع على النحو التالي: (محمد صلاح، حامد اشرف، صابر جاويش، السيد جمعه،  عبدالرحمن قرشي، احمد عبدالمحسن،  محمد كليب،  كريم توفيق،  عبد القادر احمد،  محمد السيد).

قسم العلاقات العامة العامة كلية الإعلام جامعة الأزهر ذوى الهمم

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