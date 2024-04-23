بـ3.2 مليون جنيه.. مواصفات BMW X2 ونسختها الكهربائية BMW iX2

أعلنت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات BMW في مصر، عن إطلاق الجيل الثاني الجديد كليًّا مِن BMW X2، جنبًا إلى جنب مع تقديم النسخة الكهربائية بالكامل BMW iX2.

وجرى الكَشف الحصري عن الجيل الثاني الأحدث من BMW X2 للمرة الأولى خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش؛ حيث عُرضت السيارة الرياضية في منصّة عرض خاصة بـBMW في الفترة ما بين 21 إلى 23 إبريل؛ مما أتاح للجمهور وروّاد الجونة، فرصة ذهبية للتعرّف عن قُرب على مستويات الراحة والفخامة، والتجهيزات المميّزة للجيل الثاني الجديد كليًا مِن X2.

كما سلّمت BMW، بوصفها شريك السيارات الرسمي لدورة هذا العام مِن بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، سيارتها الرياضية المُدمجة إلى 2 من اللاعبين المحترفين المشاركين في البطولة، وهما علي فرج ونور الشربيني، المصنّفان في المرتبة الأولى عالميًا في رياضة الإسكواش؛ مما يُعزّز مِن التزام العلامة الألمانية نحو دَعم البطولات الرياضية الدولية الكبيرة، وتحديدًا رياضة الإسكواش التي تُعد مرادفة للسرعة والرشاقة والأداء القوي، وهي سمات تتطابق بشكل كبير مع BMW وسياراتها الرياضية بامتياز.

وبَرهنت تلك السيارة المُدمجة الفاخرة التي استحدثت فئة سيارات Sport Activity Coupé (SAC) على أنها رهان ناجح للعلامة الألمانية العريقة منذ إطلاق جيلها الأول في عام 2018.

وبعد مرور 5 أعوام تقريبًا، قُدِّم الجيل الثاني من X2 BMW من خلال نافذة معرض النقل الياباني في مدينة طوكيو، ليتسلَّم راية النجاحات مِن الجيل الأول، مع توفُّر النسخة iX2 الكهربائية بالكامل.

واستفادت X2 BMW الجديدة كليًّا مِن تحسينات وتعديلات شاملة داخليًّا وخارجيًّا، مما جعلها تتمتع بمظهرٍ أكثر جرأة وجاذبية مقارنةً بالجيل السابق، مع تبني اللغة التصميمية الأحدث للعلامة BMW، وهو ما ظَهر واضحًا على الشبك الأمامي الضخم "Kidney Grille" وكِبر حجمها بشكل عام، بخلاف الاستعانة بتصميم سيارات الكوبيه الرياضية، مما يجعلها تستميل العملاء من الشباب والعائلات الصغيرة العصرية.

وازدادت أبعاد BMW X2 بشكل كبير مقارنة بالطراز السابق؛ حيث زاد طولها العام بمقدار ١٩٤ ملم، وباتت أكثر ارتفاعًا بمقدار ٣٥ ملم، في حين ازداد طول قاعدة العجلات بمقدار ٢٢ ملم.

وفي هذا السياق، يبلغ الطول الإجمالي لـX2 الجديدة كلياً ٤٥٥٤ ملم، في حين يبلغ العرض والارتفاع ١٨٤٥ ملم و١٥٦٠ ملم على الترتيب.

أما قاعدة العجلات فجاءت بطول ٢٦٩٢ ملم، مما يجعل هذه الأبعاد تَكفي لاستيعاب المقصورة لخمسة ركّاب على متنها. وتتوافر BMW X2 الجديدة كليًّا في السوق المصرية بفئتين بمحرك بنزيني، وهما Sport X2 sDrive18i M، بالإضافة X2 M35i xDrive من عائلة M Performance الرياضية.

فيما تتوافر فئة تجهيزية واحدة من BMW iX2، وهي iX2 eDrive20 M Sport الكهربائية بالكامل.

وبخلاف الفروقات التصميمية الطفيفة بين X2 وiX2، جاءت الخطوط الخارجية للجيل الثاني الأحدث من BMW X2 مميَّزة للغاية، لا سيما مع الشبك الأمامي “Kidney Grille” سداسي الأضلاع مع لمسات سوداء داكنة وإطار أسود لامع جذَّاب، فضلًا على المصابيح الرئيسية فئة Adaptive LEDالتي تُضفي بصمة ضوئية مميَّزة مع أضواء وَضح النهار تُشبه وَجهًا بـ4 عيون.

وتَكمن أبرز التحديثات الخارجية الأخرى في السقف الزجاجي البانورامي، وعجلات فئة M رياضية خفيفة الوزن قياس 19 بوصة، بخلاف المصابيح الخلفية النحيفة، وخطِّ السقف المنحني باتّجاه الخلف، وغيرها مِن اللمسات الجمالية المتفرّدة.

وتُضيف باقة M Sport لمساتٍ سوداءَ لامعةً M high Gloss Shadow Line على شبك التهوية الأماميِّ، وأجزاءً خارجية خاصة بفئة M Sport، وأيضًا جناحا خلفيًّا أسود اللون، وغيرها مِن لمسات الفئة M الرياضية بامتياز.

ورغم الخطوط الخارجية التي بدا تصميمها أكثر رياضية عن أي وقت مضى، فإن المقصورة الداخلية الجديدة كليًّا باتت تستعين بمكوِّنات ناعمة الملمس ذات جودة أعلى وتقنيات حصرية متطوِّرة.

وتستعين مقصورة الطرازان X2 وiX2 بشاشة BMW Curved Display التي تتضمّن لوحة عدَّادات قياس ١٠.٢٥ بوصة وأخرى للتحكُّم بالوظائف المختلفة قياس ١٠.٧ بوصة. وتعمل هذه الشاشات بنظام تشغيل OS 9.0 الأحدث.

ويوجد أيضًا النظام الصوتي فئة Harman Kardon المكوَّن مِن ١٢ سمَّاعة ومضخِّم صوت رقمي، إلى جانب الاستعانة بمسند ذراع floating armrest.

ومِن ضمن أبرز تجهيزات الراحة والترف المدعَّمة قياسيًّا، يُمكن ذكر مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين، والمقاعد الأمامية الرياضية التي يُمكن ضبطها كهربائيًّا مع خاصية تدليك الظهر لراحة أكبر على المسافات الطويلة، وأيضًا الكسوة الجلدية المثقوبة للمقاعد فئة "فيجانزا"، والمقوَد الجلدي الرياضي فئة M، والشاحن اللاسلكي، وكاميرا الرؤية الخلفية، وفتح الباب الخلفي أوتوماتيكيًّا، ونظام الإضاءة الداخلية المميَّزة، وغيرها من التجهيزات الأخرى.

وميكانيكيًّا، يأتي الطراز X2 sDrive18i M Sport مدعمًا بمحرك توربو سعة ١.٥ لترات يولِّد ١٥٦ حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٣٠ نيوتن-متر.

ويتَّصل المحرك ثلاثي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة "ستبترونيك"، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية.

ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون ٩ ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢١٣ كم/ساعة.

فيما يأتي الطراز الرياضي X2 M35i xDrive بمحرك توربو سعة ٢ لتر يولِّد ٣٠٠ حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ ٤٠٠ نيوتن-متر.

ويتَّصل المحرك رباعي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة "ستبترونيك"، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية.

ويمكن لهذا الطراز الرياضي التسارع من السكون إلى سرعة ١٠٠ كم/ساعة مع هذا المحرك في غضون 5.4 ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢٥٠ كم/ساعة.

ومِن ناحية أخرى، تأتي iX2 eDrive20 M Sport الجديدة مدعَّمة بمحرك كهربائي وحيد يولد ٢٠٤ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر، كما تستعين ببطارية بقدرة 66.5 كيلوواط/ساعة، تتيح مدى كهربائيًّا يصل إلى 478 كم.

وفي أعقاب فعاليات بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، ستوفّر جلوبال أوتو اختبار قيادة لسياراتها الجديدة كليًا X2 في أبو تيج مارينا في الجونة في الفترة ما بين ٢٦ إبريل و٧ مايو، مما يتيح للعملاء المحتملين فرصة لاستكشاف الطابع الرياضي والتفوّق التقني الظاهر لهذه السيارة المُدمجة الرياضية.

أمّا عن الفئة السعرية للجيل الثاني الأحدث مِن BMW X2، فجاءت الفئة sDrive18i M Sport X2 بسعر 3,200,000 جنيه مصري، و الفئة X2 M35i xDrive بسعر 4,600,000 جنيه مصري،في حين تأتي الفئة iX2 eDrive20 M Sport الكهربائية بالكامل بسعر 3,600,000 جنيه مصري.