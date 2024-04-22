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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: مساعدات واشنطن لتل أبيب «غير مسبوقة» حجما ومضمونا

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أكد نظير مجلي، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أن المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل، أمر تقليدي؛ لأن أمريكا دائمًا ما تقف مع إسرائيل دون حدود، ولكن هذه المساعدات من ناحية الحجم غير مسبوق ومن ناحية المضمون ايضًا، لأنه يتحدث عن تقديم أسلحة جديدة لإسرائيل.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل تتضمن أسلحة جديدة وقنابل ذكية عادة ما تستخدم في ضرب الأنفاق، ويعتقد البعض أنها جاءت لكي تعزز قوة إسرائيل في حربها مع لبنان، ويقال إن هذا الدعم جاء لأنه تقليدي من أمريكا لإسرائيل بغض النظر عن حكومة إسرائيل التي تضع العراقيل أمام المخططات الأمريكية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أنه دائمًا ما يكون هناك في إسرائيل حالة من التشكيك المستمر في كل شيء، ولذلك يقولون أنهم يخشون من هذا العناق بين أمريكا وإسرائيل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت منذ بداية الحرب بتقديم 14 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، وهو ما ظهر في وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زياته إلى تل أبيب.

وأكد أنه خلال الحرب، دخلت حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية في صراع شديد وخلافات جوهرية في عدد من القضايا تتعلق بإدارة الحرب وأهداف هذه الحرب.

وواصل: «الهجوم الإيراني على إسرائيل هو من أراح الحكومة في إسرائيل من الخلاف مع الإدارة الأمريكية»، موضحًا أن الرد الإيراني، أعاد العلاقات بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية.

ونوه بأنه بعد ساعة واحدة من هذا القرار، بدأ القادة الإسرائيليون في هجوم على أمريكا؛ لإجراء تحقيق على وحدة عسكرية قامت بممارسات سيئة في غزة. 

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