بعد جملة خليهم يزوموا على الحكم.. ناقد رياضي لـ زيزو: جدع

وجة الناقد الرياضي شادي عيسي رسالة غامضة للاعب الزمالك احمد سيد زيزو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شادي عيسي : جدع يا زيزو.

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لأحمد سيد زيزو من مباراة الزمالك ودريم الغاني وهو يتحدث مع أحد رجال الأمن.

وظهر في الفيديو زيزو هو يتحدث مع رجال الأمن قائلا: "خليهم يزوموا علي الحكم مش تشجيع بس ".

وتترقب جماهير نادي الزمالك بفارغ الصبر الموعد المنتظر لمواجهة الفريق مع فريق دريمز الغاني في إياب دور نصف النهائي من بطولة "الكونفدرالية"، بعد ختام مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك بفريق دريمز الغاني على ملعب "داوو" في العاصمة الغانية أكرا، يوم الأحد المقبل، عند السابعة مساءً، في مواجهة مرتقبة تحمل في طياتها الكثير من التشويق والتحدي.