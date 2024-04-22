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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عماد الدين حسين: إيران وأمريكا لا ترغبان في توسيع رقعة الصراع بالمنطقة.. فيديو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمون هيرش كتب مقالا صحفيا أكد فيه أن ما يحدث بين إسرائيل وإيران مسرحية، إذ طُلب من وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إدارة معركة حربية مزيفة لمنع اندلاع حرب إقليمية.

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وأضاف "حسين" خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هيرش أشار إلى أن بنتاجون تواصلت مع الإيرانيين والروس والبريطانيين من أجل معالجة الأمر، وجرى الاتفاق على صيغة معينة ذهبت إلى الرئيس الأمريكي بايدن الذي تبناها ثم خرج وقال إنه يتمنى ألا ترد إسرائيل ردا كبيرا.

 

وتابع الكاتب الصحفي: "وبالتالي يقول هيرش إن هذا التطور المهم شهد تدخل جنرالات الحرب لمنع نشوب حرب كبيرة لأن المصالح الأمريكية لا تريد أن يكون هناك صراع إقليمي وهو ما يريده نتنياهو كي يهرب من فشله في غزة وملفات كثيرة جدا بتوسيع رقعة الصراع، أما إيران فهي لا تريد توسيع رقعة الصراع لأن لديها مشروع أكبر وهو الهيمنة على المنطقة والمشروع النووي، أما الولايات المتحدة فإن لديها هم أكبر وهو جنوب شرق آسيا".

أحمد الطاهري الإيرانيين إسرائيل وإيران إسرائيل الدفاع الأمريكية الكاتب الصحفي عماد الدين بايدن

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