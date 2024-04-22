عماد الدين حسين: إسرائيل قت.لت أكثر من 30 قائدا بحزب الله.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن حزب الله اللبناني وضع حدود ردع حتى الآن، مشيرًا إلى أن ثمة اتفاق دولي وإقليمي وإيراني- إسرائيلي على حدود الاشتباك المنضبط.

وأضاف "حسين" خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي حاولت خرق هذه الاتفاقات وقتلت العاروري في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله واغتالت الكثير من قوة الرضوان في مدن كثيرة لبنان.

وتابع الكاتب الصحفي، أن إسرائيل قتلت 340 عنصرا من حزب الله بالإضافة إلى أكثر من 30 قائدا أساسيا في القوة الفاعلة لحزب الله، وبالتالي، فإن إسرائيل كلما تجاوزت الخط الأحمر نفذ حزب الله ضربة نوعية.

وأكد، أن حزب الله لديه اعتبارات كثيرة مثل الاعتبار الداخلي والاعتبار الإيراني، مشددًا على أنه يضع إيران أولا، وقال حسن نصر الله الأمين العام في أكثر من مناسبة إنه يدير سياساته وحساباته طبقا للحسابات الإيرانية.