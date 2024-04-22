عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين: إسرائيل قت.لت أكثر من 30 قائدا بحزب الله.. فيديو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن حزب الله اللبناني وضع حدود ردع حتى الآن، مشيرًا إلى أن ثمة اتفاق دولي وإقليمي وإيراني- إسرائيلي على حدود الاشتباك المنضبط.

txt

عماد الدين حسين: هجوم حزب الله على عين زيتيم عودة لحروب الظل

txt

برنامج المسيرات والصواريخ.. تفاصيل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران

وأضاف "حسين" خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي حاولت خرق هذه الاتفاقات وقتلت العاروري في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله واغتالت الكثير من قوة الرضوان في مدن كثيرة لبنان.

 

وتابع الكاتب الصحفي، أن إسرائيل قتلت 340 عنصرا من حزب الله بالإضافة إلى أكثر من 30 قائدا أساسيا في القوة الفاعلة لحزب الله، وبالتالي، فإن إسرائيل كلما تجاوزت الخط الأحمر نفذ حزب الله ضربة نوعية.

 

وأكد، أن حزب الله لديه اعتبارات كثيرة مثل الاعتبار الداخلي والاعتبار الإيراني، مشددًا على أنه يضع إيران أولا، وقال حسن نصر الله الأمين العام في أكثر من مناسبة إنه يدير سياساته وحساباته طبقا للحسابات الإيرانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

ترشيحاتنا

وفاء عامر تكشف حقيقة غرور أحمد العوضي.. فيديو

سفيرة أمريكا بالقاهرة: نقدر جهود مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية بمنطقة البحر الأحمر

بعد تصدر حلقة إسلام الفيومي الترند.. نهال طايل تنفعل وترد على منتقديها |فيديو

صيام الأيام البيض وست شوال.. كم يعادل أجرهما؟

أشرف زكي: يتم التحرش بالفنانين من قبل منتحلي مهنة الصحافة بالجنازات

إسبانيا تبحث مع قطر وقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي كساب تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه.. سعره صادم

تعرضت للإهانة بسبب الحجاب.. رجل فرنسي يبصق على فتاة مسلمة في إسبانيا

مجوهرات لافتة.. أحلام تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة| شاهد

لون شعر غريب.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها| شاهد

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ