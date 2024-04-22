برنامج المسيرات والصواريخ.. تفاصيل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران

أعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على توسيع العقوبات على برنامج إيران للطائرات بدون طيار والصواريخ.

وقال بوريل خلال اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن العقوبات الجديدة توسع المنطقة الجغرافية لتشمل شحنات الطائرات بدون طيار والصواريخ ليس فقط لـ روسيا، ولكن أيضًا لوكلاء إيران في المنطقة.

وأضاف بوريل، أن العقوبات ستعمل على توسيع قائمة المكونات المحظورة تصديرها من الاتحاد الأوروبي والتي تستخدم في إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الإيراني غير المسبوق الأخير على إسرائيل، والذي جاء بعد هجوم إسرائيلي مشتبه به على القنصلية الإيرانية بسوريا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض عقوبات جديدة على 16 شخصا وكيانين مرتبطين ببرنامج الطائرات بدون طيار الإيراني.