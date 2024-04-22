عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران.. وإسرائيل تعلق

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وإيران

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، عن توصل وزراء خارجية الاتحاد إلى اتفاق لتوسيع نطاق العقوبات على الطائرات المسيرة الإيرانية "بحيث يشمل الصواريخ ونقلها المحتمل إلى وجهات مثل روسيا".

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.

وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على إيران تختص بالأسلحة الإيرانية والطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال كاتس عبر حسابه على منصة إكس، إن القرار المهم الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي اليوم بفرض عقوبات على برامج الأسلحة للنظام الإيراني، يعد رسالة واضحة إلى سلطات النظام الإيراني.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، أن هذا هو الفشل السياسي وهذه مجرد البداية.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين

تصعيد خطير.. الاتحاد الأوروبي يحذر من حرب إقليمية في الشرق الأوسط

جوزيب بوريل وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ايران الطائرات المسيرة الإيرانية مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي العقوبات على إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو و إل آند إم

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

الخارجية المجرية: تعامل الاتحاد الأوروبي مع الواقع في أوكرانيا يؤدي لحرب عالمية

الاتحاد الأوروبي يبحث تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.. مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد التفاصيل

الاتحاد الأوروبي يعلق إقرار الولايات المتحدة حزمة مساعدات لأوكرانيا

فنلندا تطلب من الاتحاد الأوروبي أموالاً للمناطق القريبة من الحدود المغلقة مع روسيا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين

تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم الفني والمهني في مصر

تصعيد خطير.. الاتحاد الأوروبي يحذر من حرب إقليمية في الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي: الهجوم الإيراني على إسرائيل نقطة تحول لمواجهة مفتوحة بين الجانبين

ترشيحاتنا

وصلت 90 جنيها.. تقلبات في سوق السجائر والحكومة تتوعد المتاجرين بمزاج المصريين

نقل تامر ضيائي للمستشفى بعد إصابته بجلطة مفاجئة

دينا رامز: مشاهد الاحتفالات مع محمد صلاح في شوارع إنجلترا ظاهرة استثنائية

السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية

كانت ستنتهي.. السفير الروسي لدي ألمانيا يكشف مفاجأة عن الحرب في أوكرانيا

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريهان تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

فستان مجسم.. رانيا يوسف تصدم متابعيها بصور جريئة

طريقة تحضير عرق اللحمة بوصفة مميزة

فستان لافت.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ