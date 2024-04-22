الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران.. وإسرائيل تعلق

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، عن توصل وزراء خارجية الاتحاد إلى اتفاق لتوسيع نطاق العقوبات على الطائرات المسيرة الإيرانية "بحيث يشمل الصواريخ ونقلها المحتمل إلى وجهات مثل روسيا".

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.

وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على إيران تختص بالأسلحة الإيرانية والطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال كاتس عبر حسابه على منصة إكس، إن القرار المهم الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي اليوم بفرض عقوبات على برامج الأسلحة للنظام الإيراني، يعد رسالة واضحة إلى سلطات النظام الإيراني.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، أن هذا هو الفشل السياسي وهذه مجرد البداية.