الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه وافق على فرض عقوبات على أربعة أشخاص وكيانين بسبب العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن الكيانات المدرجة هي 'لاهافا'، وهي جماعة يهودية يمينية متطرفة تنادي بتفوق اليهود، و'شباب التلال'.



وأضافت أنه تم إدراج شخصيتين قياديتين في منظمة شباب التلال، مئير إيتنغر وإليشا ييرد.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب الشرق الأوسط عام 1967، وتخضع المنطقة للاحتلال العسكري منذ ذلك الحين، بينما تتوسع المستوطنات الإسرائيلية باستمرار.