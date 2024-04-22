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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد الطاهري: إسرائيل فريق إجرامي.. وإيران تدفع بالأمن الإقليمي تجاه تحقيق مصالحها

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنّ القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، مشيرًا إلى أنها مادة للمتاجرة والمزايدة.

وأضاف "الطاهري"، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "نشاهد عبثا إقليميا بين فريق إجرامي هو إسرائيل وفريق في إيران يدفع بالأمن الإقليمي كله تجاه تحقيق مصالحها".

وعلّق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، بأن كل ما تقدّم حصيلة للتراجع العربي في القضية الفلسطينية منذ عام 2002، وعندها تقدمت إيران لملء الفراغ.

وأوضح: "هناك رواية أخرى تقول بأن حماس أخطأت في أحداث السابع من أكتوبر 2023، ولكن إسرائيل تنفذ مشروعا كاملا لتصفية القضية الفلسطينية لمنع ذلك، وما حدث على أرض الواقع للتعامل مع اليمين المتطرف؟!".

وأشار، إلى أن سموتيرتيش وزير المالية الإسرائيلي كتب دراسة في شهر يونيو المقبل جاء فيها أنه أمام الفلسطينيين 3 خيارات لا رجعة فيها، الأول قبول العيش في فلسطين التاريخية اليهودية كرعايا من الدرجة الثانية، الثاني، قبول التهجير خارج فلسطين، الثالث، أن يقتلوا، مشددًا على أن إيران تتاجر بالقضية الفلسطينية، وحركة حماس تخطئ وترتكب حماقات، لكن المشكلة الحقيقية هو كيف نواجه إسرائيل واليمين المتطرف المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوة.

أحمد الطاهري الإعلامي أحمد الطاهري أحداث السابع من أكتوبر السابع من أكتوبر القضية الفلسطينية إسرائيل

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