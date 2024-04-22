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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إذا كانت تهتم بمصالح الشعب الفلسطيني..

عليها القبول بالاتفاق.. الخارجية الأمريكية ترمي الكرة في ملعب حماس

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الكرة الآن في ملعب حماس، وعليها القبول بالاتفاق المطروح؛ إذا كانت تهتم بمصالح الشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ونوهت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن حماس غيرت هدفها في محادثات الرهائن خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما غيرت مطالبها.

وأشارت إلى أنها ستواصل الضغط؛ من أجل التوصل إلى اتفاق في محادثات الرهائن.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية: "تلقينا تقرير كاثرين كولونا المتعلق بالأونروا، ونعمل على مراجعته".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "ندين الهجوم من قبل مجموعة مرتبطة بإيران على القوات الأمريكية في سوريا".

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