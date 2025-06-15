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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الكنز الملعون.. مصرع شاب داخل حفرة تنقيب عن الآثار في بولاق

تنقيب عن الاثار
تنقيب عن الاثار
ندى سويفى

تسببت الرغبة في الحصول على الكنز الملعون في مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل حفرة للتنقيب عن الآثار بمنطقة بولاق الدكرور، تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مستشفى باستقبالها جثمان شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم إيداع جثمان المتوفى داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتوفى قام بتوصيل ماتور لسحب المياه المتدفقة من الحفر على عمق 5 أمتار من الأرض، وذلك بهدف التنقيب غير المشروع عن الآثار، ليحدث ماس كهربائي داخل الحفرة محل الواقعة، ترتب عليه تعرضه لصعق كهربائي أدى إلى وفاته في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الكنز مصرع شاب الآثار بولاق الدكرور

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