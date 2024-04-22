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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: بهذه الطريقة تستطيع التوكل على الله في حياتك

الدعاء
الدعاء

كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، عن روشتة للمسلم من أجل التوكل على الله في حياته اليومية.

وقال رمضان عبد المعز، في برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"، ، أنه ينبغي على المسلم أن يعلن التوكل على الله واللجوء إليه والتضرع إلى الله وذلك قبل أن يستقر في نومه.

ونصح عبد المعز، كل مسلم بترديد هذا الدعاء قبل النوم والذي يساعد في التوكل على الله: "اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذى أنزلت وبنبيك الذى أرسلت".

وتابع: بعد أن علم النبي هذا الدعاء للصحابي البراء، قال له: قل الدعاء، وذلك ليطمئن أنه حفظه، كما يستحب للمسلم أن يستقبل يومه الجديد بقول: "بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله"، يترد عليك: "هُديت وكُفيت ووُقيت"، حيث يكفيك الله شر ما أهمك وما أغمك، وتنحى عنك الشيطان.

كما إذا حدثت له مصيبة في يومه فعليه بالتوكل على الله، مشيرا إلى أنه إذا المسلم لأمر ضايقه فعليه أن يعرض عن هذا الأمر ويتجاهله ويقل "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ".

الشيخ رمضان عبد المعز روشتة للمسلم التوكل على الله الدعاء قبل النوم

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