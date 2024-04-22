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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لضبط سعر الخبز.. تحرير 24 مخالفة تموينية بالإسماعيلية

صدى البلد

قال محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة، إنه تم تنفيذ حملات تموينية مكثفة والمرور على المخابز والمطاعم لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك وذلك بالتعاون بين مديرية التموين ومباحث التموين ومكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٤ مخالفة. 


جاء ذلك عقب متابعة المحافظ لمجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.


وذكرت المحافظة، في بيان، أن المخالفات منها بيع بسعر أزيد من التسعيرة، وحيازة دقيق مجهول المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية وجاري الرقابة والمتابعة المستمرة.


وكان المحافظ قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق، من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

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