الصور الأولى.. القصة الكاملة لحريق مزرعة قمح بالإسماعيلية

كشفت مصادر رسمية، اسباب اندلاع الحريق بمزرعة قمح بغرب القناة بالإسماعيلية، والذي أسفر عن حريق 5 قيراط من محصول القمح.

وحصل «صدي البلد» علي الصور الأولى للحادث.

قالت المصادر في تصريحات خاصة أن السبب هو ماس كهربائي بمحول عزبة الزقازيق بجوار الأرض.

وسيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الإسماعيلية ، على حريق شب في مزرعة قمح بعزبة الزقازيقي قرية الرياح بالقنطرة غرب.



كان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية ، قد تلقي بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمزرعة قمح غرب قناة السويس.

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق، وتمت السيطرة قبل امتداد الحريق إلى بقية المساحات بالمزرعة والمزارع المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أعلن علن بدء موسم حصاد القمح بمحافظة الإسماعيلية، وتجهيز الصوامع التخزينية والشون جاهزة لاستقبال الأقماح المحلية 2024.

ولفت المحافظ الي تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات الموردين والمزارعين خلال 24 ساعة.



وكلف محافظ الإسماعيلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بعمل تنسيق مستمر مع رؤساء المراكز المحلية ومديرية التموين ومديرية الزراعة، وكافة الجهات المعنية فيما يتعلق بموسم حصاد القمح ومتابعة الإجراءات والتجهيزات التي من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد، وكذلك التدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة وأعداد المزارعين والتجار المسئولين عن عمليات الجمع والتوريد، مع إحكام الرقابة على المنظومة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال هذا العام.

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