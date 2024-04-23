عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحقق الفوز الثالث على التوالي في مجموعة النيل بالدوري الأفريقي للسلة

صدى البلد

انتهت منافسات اليوم الثالث من مباريات مجموعة النيل لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة والتي أقيمت مساء الإثنين في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

وأقيمت المباراة الأولى بين فريق أهلي بني غازي "ليبيا" الذي تمكن من الفوز على نادي سيتي أويلرز "أوغندا" بنتيجة 79 / 68.

وتحدث إيفان جيرميك المدير الفني لفريق أهلي بني غازي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلًأ "لعبنا شوط أول جيد جدًا ولكن المنافس بدأ أقوى في الشوط الثاني، وفي النهاية استحقينا الفوز".

فيما أبدى كيفن ميرفي لاعب الفريق الليبي سعادته بتحقيق الفوز الثاني في البطولة قائلًا "كان لدينا شوط ثاني بطيء للغاية من جانب الفريق، ولكننا تمكنا من استعادة زمام الأمور وحسم الفوز في النهاية".

أما كريم نسبة المدير الفني لفريق سيتي أويلرز فقد صرح قائلًا "أهلي بني غازي بدأ بشكل جيد وتمكنا من تقليص النتيجة في الشوط الثاني ولكن ما قدمناه لم يكن كافيًا من أجل تحقيق الفوز".

وصرح لاعب الفريق الأوغندي، جيمس أوكيلو قائلًا "كان مستوانا في الشوط الثاني جيد، لو بدأنا المباراة بنفس المستوى لكان من الممكن أن نحقق الفوز".

بينما تمكن الأهلي "مصر" حامل اللقب من تحقيق الفوز الثالث على التوالي على حساب نادي بانجي "إفريقيا الوسطى" بنتيجة 85 / 79، ليتصدر مجموعة النيل بـ 3 انتصارات.

حيث صرح أوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي قائلًا "ان المنافس قد قدم اداء جيدا للغاية واقدم لهم التهاني علي هذا المستوي، الأهلي عانى دفاعيا في الفترات الاخيرة وعلينا العمل على معالجة ذلك".

أما عمر عرابي لاعب الفريق فقد صرح "فريق بانجي قاتل حتي اخر لحظات المباراة، وهذا دليل على أن جميع المبارايات صعبة ولا يوجد لقاء صعب واخر سهل".

صرح "فرانسواه إنينجي" مدرب فريق بانجي خلال المؤتمر الصحفي قائلًا "الأهلي فاز بفضل خبراته، هو حامل اللقب وأكثر خبرة مننا، وسنظهر بشكل مغاير في المباريات المقبلة".

فيما أنهى إيفانز جانبامو، لاعب فريق بانجي المؤتمر الصحفي قائلًا "مباراة الأهلي كانت صعبة، هو خصم قوي وتمكن من تحقيق الفوز في النهاية".

الدوري الإفريقي لكرة السلة بطولة الدوري الأفريقي كرة السلة مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

بالمايوه.. مي كساب تثير الجدل في العوامة

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

ترشيحاتنا

مي عمر تكشف حقيقة غضبها من محمد سامي في مشهد بنعمة الأفوكاتو

خبر سار خلال أسابيع.. شعبة الأدوية تكشف حقيقة نقص لبن الأطفال وارتفاع أسعاره

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

ما هو الدعاء المستجاب في الثلث الأخير من الليل؟

أسعار كيا سبورتاج 2024 في مصر

أونروا تتهم إسرائيل بالضغط على موظفيها للإدلاء بـ "تصريحات كاذبة" عن حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظارة كبيرة.. جوري بكر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

عباءة ولا فستان.. نسمة محجوب تتألق بإطلالة جديدة

بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها وحفل الزفاف غدا .. صورة

سبب كل الأمراض .. تعرف على طرق تنظيف الجسم من السموم

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ