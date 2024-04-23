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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري.. وسننظر في شكوى إنبي

الأهلى وإنبي
الأهلى وإنبي

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن الإدارة القانونية في اتحاد كرة القدم سوف تراجع كافة الأوراق والمستندات بشأن شكوى نادي إنبي ضد المصري في بطولة دوري 2003، كما يتم مخاطبة بعض الجهات التي تصدر الأوراق الرسمية، مع التحقيق مع إداري النادي، وفي النهاية يتم اتخاذ القرار وإبلاغه لإدارة المسابقات سواء بصحة قيد اللاعب من عدمه،

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "سوف يتم مراجعة كل المباريات التي خاضها اللاعب، وحال ثبوت وجود خطأ يتم اعتبار الفريق خاسرًا حال التأكد من وجود حالة تزوير، وهذا الأمر ليس سهلًا على الإطلاق، خصوصا أن النادي المصري يمتلك أوراق رسمية صادرة من جهات رسمية".

وأضاف: "اليوم أيضا وصل احتجاج آخر من النادي الأهلي ضد حارس مرمى في الاتحاد السكندري، ولو ثبت الخطأ سيكون للأهلي 4 نقاط إذا ثبت وجود تحايل، وهذه الموضوعات سبق وتكررت في مواسم سابقة".

وأكمل: "الشكوى الرسمية من نادي انبي جاءت لاتحاد الكرة يوم 16 ابريل، وسبق ونادي سموحة مواليد 2000 حصل على بطولة وبعدها بشهر تم سحبها منه، ولو ثبت وجود تزوير يتم ابلاغ النيابة في بعض القضايا".

وزاد: "لا أعرف شيئا عن تصريحات جمال علام بشأن الشرط الجزائي الخاص بـ روي فيتوريا، وسوف يحصل على مستحقاته خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "احترم الجميع ولا أقبل بأن يخطئ أي شخصي في حقي، وأتمنى أن يتعامل الجميع معي بنفس الطريقة المحترمة التي أتعامل بها معهم".

وأتم: "لدينا اتفاق بشأن المواعيد الخاصة بالمباريات المحلية، والاجندة الدولية من يوم 3 إلى 11 يونيو، بعد عقد جلسة بين حسام حسن واحمد دياب في وقت سابق".

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عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري.. وسننظر في شكوى إنبي

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