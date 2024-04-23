لاعب طلائع الجيش على رادار الأهلي في الموسم المقبل .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يبحث عن التعاقد مع ظهير أيسر جديد، وتم ترشيح لاعب عن طريق الاسكاوتنج وهو يسري وحيد لاعب فريق طلائع الجيش.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس : "يسري وحيد تم ترشيحه في وقت سابق لنادي الزمالك وهو يلعب في أكثر من مركز، ولجنة التخطيط لا ترغب في ضم ظهير أيسر أجنبي في ظل إمكانية رحيل معلول بعد نهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "محمد الشناوي أصبح جاهزا بنسبة كبيرة للعودة للمباريات مع الأهلي والحارس يتدرب بقوة حاليا".

وأتم: "هناك جلسات وأحاديث من اللاعبين الكبار مع زملائهم قبل موقعة الإياب أمام مازيمبي الكونغولي، والجميع يسعى لتحقيق نتيجة جيدة بعد التعادل في الذهاب".