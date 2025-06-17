رئيس الوزراء يوافق على تحويل فصول الزراعة بنات الأزهر إلى كلية مستقلة

وافق رئيس مجلس الوزراء على قرار ينص على تحويل فصول الزرعة للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة التابعة لكلية الزراعة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إلى كلية مستقلة باسم كلية الزراعة للبنات بالقاهرة.

وتتولى الدكتورة سامية الصافي، عمادة كلية الزراعة بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، بعد استقلالها عن كلية الزراعة للبنين بجامعة الأزهر.

كانت وحدة ضمان الجودة بفصول كلية الزراعة بنات بجامعة الأزهر، قد نظمت بالتعاون مع لجنة الطلاب والخريجين وأسرة “طلاب من أجل مصر”، الحفل الطلابى السنوى الأول لفصول كلية الزراعة بنات جامعة الأزهر.

وبدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، تلته آيات من القرآن الكريم، وفي كلمته، رحب الدكتورمحمد فكرى خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعى البنات والوجه البحرى، بالحضور الكريم والطالبات.

وأعرب عن سعادته بميلاد فصول كلية الزراعة بنات جامعة الأزهر، ووجه الشكر لكل من ساهم وقدم الدعم فى سبيل إنشائها.

كما وجه الشكر لأسرة كلية الزراعة بنين جامعة الأزهر، خاصة قسم البساتين الذين كانوا يقطنون بالمبنى، حيث إنهم ضحوا بأماكنهم خدمة للجامعة وإنشاء كلية للبنات.

ووجه أيضا الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الزراعة بنين وبفصول كلية الزراعة بنات، متمنيا التوفيق والنجاح لهذا الصرح الوليد بجامعة الأزهر.