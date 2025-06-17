رسالة عاجلة من متحدث الوزراء للمصريين بشأن إمدادات الوقود والكهرباء

وجه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، رسالة للمواطنين، قائلا :"الدولة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها المحتملة، مشيرًا إلى أن الحكومة شكلت لجنة تضم الجهات المعنية لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، والاستعداد لأي طارئ اقتصادي.



وتابع "الحمصاني" في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أنه تم التعاقد على ثلاث سفن للتغويز، وتم ربط إحداها بالفعل، في إطار خطة استباقية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي.



وطمأن المواطنين بعدم وجود أي تأثير سلبي على الإمدادات، مؤكدا استمرار الجهود لضمان الاستقرار في السوق المحلي.



وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، مع إمكانية الاعتماد على المازوت إذا دعت الحاجة، بهدف تشغيل المحطات بأقصى طاقتها الإنتاجية خلال فترات الذروة.



كما لفت إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على رفع كفاءة المحطات ضمن رؤية إستراتيجية لترشيد الاستهلاك، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب إطلاق مشروعات كبرى في مجال التوليد والربط الكهربائي مع الدول العربية، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة لضمان استدامة قطاع الطاقة.