مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: سكان غزة يتضورون جوعا وفي أمس الحاجة لمياه نظيفة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن سكان غزة يتضورون جوعا وفي أمس الحاجة إلى مياه نظيفة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:" الهجمات المتواصلة على غزة دمرت مرافق مائية حيوية في القطاع".

وتابعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:" لا يمكن توفير المياه في غزة دون وقود".



وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 61 شهيدا و397 مصابا خلال 24 ساعة.

وأضافت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 55,493 شهيدا و129,320 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

