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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد سلسلة خسائر

صدى البلد

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، مع ترقب المستثمرين لأسبوع حافل بنتائج الشركات الفصلية، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر مارس.

تحركت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones الصناعي قليلاً بارتفاع 30 نقطة أو 0.08%، كذلك العقود الآجلة لمؤشر S&P500 وNasdaq بارتفاع 0.09% و0.06% على الترتيب.

يأتي ذلك بعد أن أغلقت المؤشرات الأميركية، على مكاسب جماعية، عقب الخسائر الحادة في الأسبوع الماضي مع ترقب المستثمرين لأسبوع حافل بنتائج الشركات الفصلية التي من شأنها أن تقدم لمحة عن صحة الاقتصاد الأميركي.

ارتفع مؤشر DJI بنحو 0.7% أي ما يعادل 253 نقطة محققاً أعلى مكاسب يومية في أسبوعين. وارتفع مؤشر NASDAQ المركب بنسبة 1.1% ليرتد من أدنى إغلاق له في 3 أشهر. كما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9% ليرتد من أدنى مستوياته في شهرين وينهي سلسلة خسائر استمرت لـ 6 جلسات.

وتستعد الأسواق لنتائج ربع سنوية من الشركات الكبرى هذا الأسبوع، بما في ذلك بعض ما يسمى بأسهم Magnificent Seven مثل TeslaوMeta و AlphabetوMicrosoft.

بالإضافة إلى أرباح الشركات، تنتظر الأسواق أيضًا إصدار بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس، في وقت لاحق من هذا الأسبوع - وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - للتأكد من مسار السياسة النقدية.

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