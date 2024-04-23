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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التموين بالعاصمة يفتتح منفذا لبيع السلع الاستراتيجية بمناطق بدائل العشوائيات بالسلام

وزارة التموين
وزارة التموين

 افتتح اليوم وكيل اول وزارة التموين والتجارة ومدير تموين القاهرة محاسب ناصـــــر ثابت عبد السلام منفذا لبيع السلع الإستراتيجية بمدينة السلام أول بأسعار مخفضة  لخدمة مواطني بدائل العشوائيات  بأهالينا 1و2 والذي تم افتتاحه بواسطة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. 
 

والذي يستهدف  الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل وقد تفقد سيادته المنفذ مشيدا بتوافر جميع السلع وبأسعار أقل من مثيلاتها. 

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بأهلينا قاطني المناطق البديلة للعشوائيات  وتوفير كل سبل الدعم والمساندة فضلا عن الاهتمام بإتاحة وتوفير الخدمات التموينيّة بشكل راقي وحضاري وميسر.  

رافق سيادته  شريف حسن مستشار القطاعات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية  وأمل جاد الرب وكيل المديرية لشئون التموين والتوزيع و رشا محمد مديرة ادارة شئون التموين و عمرو مجدي رئيس الجهاز ومديرة مكتبه للإعلام والاتصال السياسي  سهير محمد مدير ادارة تموين السلام اول.

 

وكان قد وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محافظ القاهرة بضرورة اقامة  اكبر عدد ممكن من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية الخاصة  ببيع السلع الاساسية وخاصة لمناطق بدائل العشوائيات المتفرقة بقطاعات العاصمة الاربع.
 

وقد أعقب الافتتاح تفقد وكيل اول وزارة التموين محاسب ناصر ثابت مركز تقديم الخدمات التموينيّة بنطاق مدينة السلام اول والذي تم تطويره بأحدث التقنيات الحديثه استعدادا للتشغيل التجريبي له خلال ايام لحين افتتاحه وتشغيله بشكل  فعلي. 
 

حيث تم دعم المركز باحدث اجهزة الحاسب الالي واجهزة التكييف للتخفيف علي المواطن في حالة الانتظار فضلا عن اتاحة خمس شباك لاستقبال طلبات المواطنين كما تم تركيب جهاز النداء الالي لسهولة التواصل مع المواطن وقد وجه محاسب ناصـــــر ثابت بضرورة عمل رامب او اتاحة ممر امن لصعود المعاقين ووجه ايضا بتركيب حاجزين علي جانبي السلالم المؤدية للدخول للمركز لحماية كبار السن من السقوط وشدد علي ضرورة البدء في التشغيل التجريبي علي الفور.

واختتم وكيل اول وزارة التموين ومدير تموين العاصمة زيارته بتفقد المقر الجديد لادارة تموين السلام اول والمزمع نقل إدارة التموين فيه قريبا للتسهيل علي المواطن في تلقي الخدمة.

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