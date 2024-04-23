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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 6 أطنان طن أسماك مدخنة «رنجة» مجهولة المصدر غير صالحة بالغربية

رنجة فاسدة بالغربية
رنجة فاسدة بالغربية

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية 6 أطنان أسماك مدخنة " رنجة،  غير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بمركز كفر الزيات، قبل طرحها لبيعها لجمهور المواطنين فى مراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع عيد الربيع "شم النسيم".

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كان الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، كلف لجنة تفتيشية بمركز كفر الزيات، من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية.

ضمت اللجنة الشربينى عطا الله، مدير إدارة المجازر بالمديرية، والدكتور جمال الديهى، مدير الإدارة البيطرية بكفر الزيات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك إحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وتم رصد طن أسماك مدخنة "رنجة"  غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بمركز كفر الزيات.

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كما تم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها، وتحرير محضر لصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

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