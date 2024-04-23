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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة مصر تفوز بذهبية بطولة الشرق الأوسط لقوارب التنين في الشارقة

صدى البلد

توج منتخب مصر للدراجون بوت ( قوارب التنين) بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر مختلط ببطولة الشرق الأوسط لقوارب التنين  التي أقيمت مؤخراً  في إمارة الشارقة بدولة  العربية الإمارات المتحدة  والتي شارك فيها أكثر2000  لاعب  ولاعبة ينتسبون إلى سبع دول من بينها  مصر والإمارات .


وترأس بعثة  منتخب مصر اللواء نادر رشدي رئيس الاتحاد المصري للدراجون بوت وضمت كلا من أحمد حسن مدربا  ومنير حلمي حكما واللاعبين إبراهيم عبد الله والي وطارق سامي وأحمد زين ومروة محمد البطران وياسمين حسنين .


وشهد منافسات البطولة كلاوديو  رئيس الاتحاد الدولي للدراجون بوت والدكتور أحمد عيسى الحوسني مدير عام نادي الرياضات البحرية في الشارقة ولفيف من مسئولي الرياضة بالشارقة وعدد كبير من الجماهير .


ومن جانبه قال اللواء نادر رشدي رئيس الاتحاد المصري للدراجون بوت إن مشاركة مصر في البطولة كانت مشرفة للغاية واستطاع منتخب مصر أن يقتنص الميدالية الذهبية وسط أجواء من المنافسة الساخنة من الدول المشاركة في البطولة والأقدم في ممارسة هذه اللعبة وهو ما لفت الانتباه إلى أن الفراعنة قادمون في رياضة الدراجون بوت .


وقدم رئيس الاتحاد الشكر إلى إمارة الشارقة على استضافة هذه البطولة التي شهدت زخما كبيرا في المشاركة وحضورا جماهيريا .


وأشاد اللواء نادر رشدي بالدعم الكبير  والمتنوع الذي قدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاتحاد كي يرى النور مما مكن الاتحاد من أن ينظم مسابقاته المحلية بانتظام ويشارك في المحافل الدولية وتكون مصر في المكانة اللائقة بين الدول التي تمارس اللعبة .


وأكد رشدي أن الاتحاد لديه طموح كبير لنشر اللعبة في ربوع مصر  والتي تمتلك إرثا كبيرا في ممارسة الدارجون بوت كما أنها تمتلك كافة المقومات لاستضافة البطولات الدولية .

أحمد حسن الاتحاد المصري البطولات الدولية الدكتور احمد عيسي الميدالية الذهبية وزير الشباب والرياضة

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