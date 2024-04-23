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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي بشأن أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين في أحداث مجلس الوزراء

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين اثنين جدد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"،  وذلك لجلسة 19 مايو المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

مجلس الوزراء الدائرة الأولى استخدام القوة أحداث مجلس الوزراء المستشار محمد السعيد الشربيني

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