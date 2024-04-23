الأسباب والبدائل .. ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالوادي الجديد

نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادى الجديد ندوة موسعة بالتعاون والتنسيق مع جامعة الوادى الجديد وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة تحت عنوان الهجرة غير الشرعية (الأسباب، والمخاطر، والبدائل)، بمقر كلية التربية الرياضية شارك فيها عدد كبير طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس وبحضور الدكتور محمد عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الله عبد اللطيف الأستاذ المساعد بقسم المناهج بالكلية.

وأوضح جريس شنودة الإعلامى بمركز النيل، في تصريحات لـ «ڤيتو»، أهداف الحملة وهى رفع الوعى لدى الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على المجتمع وعرض البدائل والفرص المتاحة فى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة والدخل.

وتحدث الدكتور أحمد عمر أستاذ الفلسفة بكلية الآداب والكاتب الصحفي عن المفهوم العام للهجرة غير الشرعية وتاريخ ظهورها والاسباب التى ادت الى انتشار الظاهرة فى محافظات الجمهورية مشيرا إلى المخاطر التي يتعرض لها المهاجر ماديا ونفسيا ومعنويا وقد تصل الى خسائر فى الأرواح.

وأوضح عمر، جهود الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال سن القوانين والتشريعات اللازمة وتوفير البدائل وفرص العمل للشباب وتقديم التسهيلات اللازمة. كما أكد أهمية الوعى لدى الشباب وعدم الانسياق وراء التقليد والغيرة العمياء والسعي إلى تربح المال بطرق غير صحيحة تؤثر بالسلب على أمن واستقرار الفرد والمجتمع فضلا عن إتاحة الفرصة لتنامى ظاهرة الاتجار بالبشر.



وفى ذات السياق، تحدث محمود سبع مدير عام جهاز تنمية المشروعات فرع الوادى الجديد عن دور الجهاز كأحد مؤسسات الدولة فى دعم الشباب من خلال اقامة المشروعات التنموية المختلفة والإسهام فى توفير فرص العمل للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.



وأوضح الخدمات التى تقدم والمتمثلة فى منح القروض وعمل دراسات الجدوى وتدريب الشباب وتأهيلهم لريادة الاعمال.وذكر بعض المبادرات التي تسعى إلى تمويل وتشجيع المشروعات الشبابية وخاصة المشروعات الرقمية والخضراء. كما أشار إلى التسهيلات التى يقدمها الجهاز للشباب فيما يتعلق بنسبة الفائدة ومدة السماح وظروف التعسر وتسويق المنتجات.