عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كلية إعلام الأزهر تطلق «الوصمة» للتوعية بالحفاظ على الصحة النفسية

الوصمة
الوصمة

أعلن طلاب الفرقه الرابعة لكلية الإعلام جامعة الأزهر، عن بدء مبادرة تطوعية باسم كلية الإعلام، تقوم على التوعية للحفاظ على الصحة النفسية، وطريقة العلاج من مسببات المرض النفسي.

جاء ذلك تحت عنوان «الوصمة» وهو ما يقوم عليه عدد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة كلية الإعلام جامعة الأزهر ضمن مشروع التخرج الخاص بهم.

وتدور فكرة الحملة على التعرف على مسببات المرض النفسي لدى الشباب، وطريقة الحفاظ على الصحة النفسية وسلامة عقول الناس من التشتت والهلاك من التفكير السلبي، وتفادي عملية الخوف من الإندماج في ازدحام المجتمع.

وتقوم الوصمة بالتعرف على الأمراض التي تقوم بالتأثير على نفسية الفرد، ومناقشة تلك الأمراض مع متخصصين لدى الصحة النفسية، ومديري المصحات النفسية، وتقديم العلاج الأمثل لها.

وتستقبل الوصمة شكاوي المرضى النفسيين وتقديم تلك الشكاوي لأطباء متخصصين، وتقديم الحلول المناسبة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوصمة.

وشارك في الحملة عالم من علماء الأزهر بالإبداء برأيه نحو ما يحكم عليه الدين الإسلامي عند تواجد الأمراض النفسية، وصرح "بأن الدين الإسلامي يتقبل فكرة تواجد الأمراض النفسية في مجتمعنا الإسلامي، باختلاف مسبباته التي تختلف على مدى تدين الشخص وأدائه شرائع الإسلام الواجبه عليه".

واضاف أن طريقة العلاج من المرض النفسي لابد أن تكون لائقة للدين الإسلامي، والابتعاد عن تقليد الغرب في طريقة علاجهم لمرضاهم النفسيين بوحشية، وهو ما يتناقض مع ديننا الإسلامي.

وتسعى الوصمة لتقديم ما يناسب أفراد المجتمع المفتقدين لطريقة العلاج النفسي، وطريقة الحفاظ على الصحة النفسية لدى الجميع، وطريقة التعرف على من يساعد المريض النفسي في التعافي ومن يسبب له المرض النفسي.

الاعلام الأزهر جامعة الأزهر كلية الإعلام المرض النفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

تسرق أموالك وحسابك البنكي.. احذر من الـ Games على موبايلك

برقم غير متوقع.. سعر فستان بوسي في حفل زفاف ابن محمد فؤاد

بين أواخر أبريل ومنتصف مايو| معركة هرمجدون.. البقرات الحمراء ونهاية العالم

الأونروا: الاحتلال حول شمال غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة

يسبب مرض النوم.. احذر من الذباب الصحراوي| اعرف مخاطره وطرق الوقاية منه

كيا EV5 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالتهاب البنكرياس.. احذرها

الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية احتفالا بالدورة العاشرة

احترسي.. أسباب خطيرة وراء حدوث متلازمة موت الرضع

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب

فيديو

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ