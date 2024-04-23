من الجونة..هشام خرما يتعاون مع جوانا مرقص في مشروع موسيقي يحتفي بالمكان

أعلن المؤلف الموسيقي هشام خرما عن التعاون مع المغنية وعازفة الكمان اللبنانية جوانّا مرقص في إطلاق مشروع غنائي جديد يحتفي بالأماكن السياحية والأثرية ويبدأ من الجونة، حيث يمزج المشروع بين الأغنيات والموسيقى وفيديو كليب يضم لقطات من المكان، بالإضافة إلى موسيقى تعبر عن الاثنين معًا.

الأغنية الأولى في المشروع الغنائي تحمل اسم "نروح لبعيد"، وهي من تأليف وغناء جوانّا مرقص وألحان وتوزيع هشام خرما، وتركز على الجونة، باعتبارها واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية.

وعن المشروع الجديد يقول هشام خرما "هذا واحد من المشروعات التي طالما كنت أرغب في تنفيذها، وهو تكوين وحدة بين الموسيقى والكلمات والصورة من خلال فيديو كليب خفيف وإيجابي وغير تقليدي بالمرة. نروح لبعيد هو أول أغنية في هذا المشروع، واخترنا الجونة بسبب طبيعتها المتفردة، ومن المقرر أن يضم المشروع أغنيات تسلط الضوء على مدن سياحية وأثرية في مختلف أنحاء العالم".

ويضيف هشام: "هذا التعاون مع جوانّا مرقص تأخر كثيرًا، جوانّا فنانة أصيلة ومتمكنة من أدواتها، كما تمتلك موهبة كبيرة في تأليف الأغنيات، ويسعدني أننا أخيرًا تعاوننا معًا في هذا المشروع".

مؤخرًا شارك هشام خرما في افتتاحية كأس العالم للجمباز الفني باستاد القاهرة، وعزف خرما الموسيقى الخاصة بالعرض الافتتاحي مع الأوركسترا الخاصة به وعرض راقص ضم 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، كما عزف أيضًا أثناء تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف.



عن هشام خرما:

هشام خرما موسيقار ومنتج ومدير فني ومؤثر اجتماعي، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورغ ودبي، وهو ما أدى إلى تأثره بالعديد من الثقافات التي شكلت شخصيته وموسيقاه أيضاً.

شغف خرما الأساسي يتمثل في خلق موسيقى مُلهِمة وراقية، تمزج بين كل الأصوات والأشكال في هذا العالم، هذا بالإضافة إلى الميل نحو التجريب وكسر المألوف عبر استكشاف أصوات جديدة والتعاون مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم.

في 2016، بدأ خرما في إحياء الحفلات الموسيقية، التي يصنفها الخبراء دائماً ضمن الطراز العالمي عبر موسيقى غامرة حنونة تمس الروح. أوركسترا خرما، أحيت العديد من الفعاليات الدولية المهمة في مواقع أثرية وتاريخية مثل الأهرامات والقلعة بالقاهرة ومانشن هاوس في لندن وغير ذلك.

أطلق خرما العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية التي كانت تتصدر قوائم الأكثر استماعاً حين إطلاقها. أول ألبوماته الرسمية First Voyage (الرحلة الأولى) بالتعاون مع فيرجن ميجاستور وHybrid Records، بعد ذلك أطلق أرابيسك مع سوني ميوزيك بالتعاون مع كلٍ من الموسيقار العالمي الفائز بالجرامي ياني، وشان أتيلا.

في 2019، بدأ خرما في تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، وكانت انطلاقته بمسلسل النهاية، ليقدم بعده عددًا من الاعمال من أبرزها مسلسل سوتس بالعربي، كما قام خرما بتأليف موسيقى العديد من الفعاليات الدولية، ففي 2022 وقع الاختيار على خرما ليكون مؤلف التيمة الموسيقية الرسمية لفعاليات مؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، كذلك موسيقى النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، بالإضافة إلى الأغنية الرسمية لبطولة العالم في الشيش وموسيقى افتتاح كأس العالم للجمباز، و حفل افتتاح بطولة العالم للمياه المفتوحة World Aquatics، كما تعاون معه عدد من أشهر مصممي الأزياء لتأليف موسيقى عروض الأزياء العالمية.