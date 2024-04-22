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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وائل الفشني يكشف كواليس اختياره لغناء تتر مسلسل "الحشاشين"

وائل الفشنى
وائل الفشنى

كشف المطرب وائل الفشني، عن كواليس مشاركته لغناء تتر مسلسل “الحشاشين” والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان. 

وقال “الفشنى”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن تقديمى تتر مسلسل "الحشاشين"، وأن أكون جزءا من هذا العمل الملحمى أمر أسعدنى وأفتخر به، وبالتأكيد هو عمل من أصعب الأعمال التى تم تنفيذها بهذه الطريقة المحترفة والدقيقة، والموسيقى بهذا العمل التى قدمها أمين أبوحافة كانت ملحمية أيضا. 

وتابع “أعتبر ما قدم عظمة، وكان لى الشرف أن أتواجد فى هذا العمل، وأمين أبوحافة يعلم جيدا أسلوب غنائى وطريقتى، وتحدث معى عن المسلسل، وأرسل لى التراك الذى اعتمدنا عليه فى تتر المسلسل، وقمت بتسجيله، وخرج العمل بهذا الشكل الرائع”. 

وأوضح المطرب، "أرى أن هذه ميزة أن يكون الموسيقى على علم كامل بطريقة وأسلوب المطرب الذى يقدم التتر، وهو ما فعله معى أمين أبوحافة، والذى يعلم جيدا أننى أغنى بأسلوب أو بطريقة ما بين الحدو وما بين الابتهال، وهذا الأسلوب أتبعته منذ مسلسل "واحة الغروب"، وعندما أرسل لى تصور بموسيقى وغناء تتر المسلسل وجدته أنه على علم بامكانياتى وطريقة غنائى، هو فنان عالمى وأشكره لفهمه لصوتى".

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

الحشاشين المطرب وائل الفشني حسن الصباح كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين وائل الفشني

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