عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجيل: التحالف الوطني يجسد ملحمة إنسانية يومية عند معبر رفح

الدكتور حسن هجرس
الدكتور حسن هجرس

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إن التاريخ سيخلد الدور المصري الداعم للأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة بملايين الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية رغم التعنت الإسرائيلي الواضح منذ بدأ العدوان على القطاع، مؤكدًا على أننا أمام ملحمة إنسانية يومية عند معبر رفح بتوجيهات الرئيس السيسي.

ثمن "هجرس" في تصريحات صحفية له، دور التحالف الوطني للعمل الأهلي في قيادة أساطيل من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، آخرها إطلاق قافلته السابعة التي تضمنت أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985.044 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات و الملابس والبطاطين وأحذية والمياه المعدنية.

أوضح أن القوافق  المرسلة من التحالف الوطني تعمل على تغذية الأشقاء بكل الاحتياجات الأساسية والإغاثية والخيوية، مشيرًا أنها شملت أكثر من 2215.2 طنًا من المواد الغذائية ونحو 97.5 طنًا من أدوية والبان طناً اطفال ومستلزمات طبية وكراسي متحركة، و65.4 من الخيام والمراتب والمخدات بالإضافة إلي أكثر من 143 طنًا من الملابس والبطاطين والأحذية، وأكثر من 380 طنًا من المياه المعدنية.

وجه عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته المستمرة لمؤسسات الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

شدد على أن هذه المساعدات تجسد ملحمة إنسانية يومية، أمام معبر رفح المصري، لم تظهر فقط منذ اندلاع الحرب على غزة، بل استمرت عبر التاريخ، لكن الأضواء تسلطت الآن على معبر رفح بالتزامن مع الأحداث، وإذا رجعنا إلى الأعوام الماضية نجد أن معبر رفح شريان الحياة للشعب الفلسطيني الشقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

بين أواخر أبريل ومنتصف مايو| معركة هرمجدون.. البقرات الحمراء ونهاية العالم

موضوعات متعلقة

خارجية النواب: القانون الموحد يخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التأمين

نائب بالشيوخ: الدفعة الثانية لـ"رأس الحكمة" تعزز من قوة وصلابة الاقتصاد المصري

برلماني: الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» ستعيد العافية للاقتصاد المصري

سكرتير عام الغد: مراسم تنصيب الرئيس السيسي بداية لعصر جديد من الإنجازات

حزب الجيل: توجيهات الرئيس بالإفراج عن البضائع تبشر بانفراجة في الأسعار

نائب بالشيوخ يشيد بمشاركة مصر في مؤتمر التجارة العالمية بالإمارات

طاهر أبو زيد: التنسيقية تضم مختلف الأيدولوجيات السياسية في مصر

أمين مساعد حزب مصر أكتوبر:. الشباب يحظى بتمكين وتأهيل سياسي حقيقي

ترشيحاتنا

الأوقاف تبدأ عقد المجالس الحديثية وتعليم القراءات في المساجد الكبرى

صدمة في ليفربول.. تأكد غياب نجم الفريق قبل مواجهة إيفرتون

الاحتلال يستهدف محيط شركة الكهرباء بالنصيرات في وسط غزة

أمها بتعاملها وحش.. عودة الطــفلة المتغيبة بالجيزة

محمد معيط: 120 ألف فرصة عمل خلال العام المالي القادم

البيئة: زيادة تركيز ملوثات الهواء خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعمها حلو.. طريقة عمل أصابع السمك بالسمسم

برقم غير متوقع.. سعر فستان بوسي في حفل زفاف ابن محمد فؤاد

أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالتهاب البنكرياس.. احذرها

الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية احتفالا بالدورة العاشرة

فيديو

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ