هل اعتزلت نهال عنبر التمثيل بعد لقاء شيخ الأزهر؟

اعتزال نهال عنبر التمثيل خبر تردد بقوة وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صورة الفنانة، مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ونكشف في الفيديو التالي حقيقة اعتزال نهال عنبر التمثيل بعد تردد الخبر بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد نشر صورها مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بعد لقاء جمع بينهم في مشيخة الأزهر.

ظهرت نهال عنبر، في الصورة رفقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بإطلالة محتشمة.

وعلقت نهال علي الصورة: "زيارة للأزهر الشريف، فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر".