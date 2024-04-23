عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم الأنف والأذن والحنجرة بطب الأزهر.. غدا

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

تنطلق غدًا الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط والمنعقد خلال المدة من 24 إلى 27 من أبريل الجاري 2024م، بمدينة الغردقة. 

أعلن الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر الدولي الخامس يقام تحت عنوان: «الجديد في تخصص الأنف والأذن والحنجرة» برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب.

وأعلن الشريف أنه يعقد على هامش المؤتمر يوم علمي بوحدة طب السمع والاتزان، تلقى فيه عديد من المحاضرات العلمية من خلال أساتذة متخصصين من كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية بعنوان: «الجديد في تأهيل مرضى زراعة القوقعة الإلكترونية» بجانب ذلك يتضمن اليوم العلمي الثاني التدريب من خلال ورش عمل لشباب الأطباء على كيفية برمجة مختلف أجهزة القوقعة الإلكترونية، بجانب ذلك سيتم تنظيم محاضرات علمية تحت عنوان: (التحديات والجديد في تشخيص وعلاج مرضى الدوار وأمراض الاتزان المختلفة) يحاضر خلالها أساتذة متخصصون من كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.

أضاف الدكتور عبد العزيز الدرويش أن المؤتمر الدولي الخامس للقسم يشارك به أساتذة متخصصون من جامعات في: الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وتركيا، وقبرص، إضافة إلى مشاركة أساتذة متخصصين من كليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، بجانب مشاركة أطباء من مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة ومستشفيات التأمين الصحي.

الأنف والأذن والحنجرة طب بنين الازهر الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

ونش عملاق يقطع الطريق بجسر السويس ويصطدم بـ 3 سيارات| صور

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

ترشيحاتنا

رسالة عاجلة من أحمد موسى لاتحاد الكرة قبل مباراة مصر بوركينا فاسو|شاهد

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: أدعو المواطنين للإبلاغ عن أي حالات جشع بالأسواق

أمن القاهرة: رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور

مفاجآت في تشكيل آرسنال وتشيلسي بالدوري

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران ستصبح نووية في غضون أسابيع

خرجت بإرادتها لخلافات عائلية.. إعادة فتاة الصف الثانية بعد 48 ساعة اختفاء.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر.. تفاصيل

بحلاقة على الزيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بظهور لافت

في هذه الحالات طفلك أكثر عرضة لمتلازمة وفاة الرضع.. تعرفوا عليها

يد تبني ويد تحمل السلاح ..القوات المسلحة تحقق حلم التنمية لأهالي سيناء

فيديو

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ