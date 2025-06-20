سارة النحاس: نريد تحركا فعليا لتحسين جودة الرعاية الصحية بجميع المنشآت الطبية



قالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إن الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية، يُعد خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الصحة في مصر.

وقالت النحاس لـ صدى البلد إنه من المؤكد أن اتخاذ إجراءات فعلية لتحقيق توصيات الاجتماع يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة.

الإسراع في تطبيق هذه التوصيات

وأوضحت أنه يجب على الحكومة الإسراع في تطبيق هذه التوصيات، لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كامل ودائم، وتحقيق استقرار في تقديم الخدمات الصحية.

وأشارت إلى أن توفير مخزون آمن من الأدوية ليس مجرد مطلب أساسي، بل هو حق للمواطنين يجب أن تُصان وتُحقق في أقرب وقت ممكن.

واختتمت :" علينا أن نرى تحركًا فعليًا ومراقبة مستمرة لضمان تنفيذ هذه الخطط، وذلك لضمان أن يكون المواطن هو من يستفيد من هذه الجهود، وتحسين جودة الرعاية الصحية في جميع المنشآت الطبية".