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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إطلالة راقية.. إيمان عز الدين تخطف الأنظار بجمالها

ايمان عز الدين
ايمان عز الدين

تحرص الإعلامية إيمان عز الدين، علي مواكبة أحدث صيحات الموضة وتوظيفها بأسلوب ناعم يعكس جمالها ذوقها الراقي وقوامها الرشيق لتصبح محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

 

وتألقت إيمان بإطلالة راقية، حيث ارتدت جمبسوت انيق باللون الأسود ونسقت معه قميص ابيض، واختارت تسريحة شعر الضفيرة، ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان التى ابرزت جمال ملامحها.

من هى إيمان عز الدين
وتقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، على قناة cbc، والذى يذاع من السبت إلى الأربعاء الساعة 3 عصراً، وهو برنامج نسائي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد، وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف.

 

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، وانضمت إليهم مها الصغير زوجة أحمد السقا. 

 

وتتنوع فقرات البرنامج بين “الخدمية” التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كل المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش جميع الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

 

وطرحت إيمان عز الدين، العام الماضي كتاب "عقلك في راسك" ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في قالب ساخر وباللغة العامية، ويضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يواجهها المجتمع.
 

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