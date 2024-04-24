عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مهم من أمريكا بشأن إعادة تمويل الأونروا

علم أمريكا
علم أمريكا

أكد البيت الأبيض أنه يجب أن يرى تقدما حقيقيا قبل إعادة تمويله لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة ومساعدة الفلسطينيين “الأونروا”.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، جاءت تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي بعد أن جمدت الولايات المتحدة المساعدات لوكالة الأونروا في أعقاب اتهامات من إسرائيل بأن موظفيها ربما شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023.

ويبحث تحقيق للأمم المتحدة في هذه الاتهامات.

ووجدت مراجعة مستقلة منفصلة للأونروا بعض “القضايا المتعلقة بالحياد” في تقريرها الذي طال انتظاره والذي صدر يوم الاثنين. 

وأشارت إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على الادعاءات التي تفيد بأن الموظفين كانوا أعضاء في منظمات إرهابية.

وأضاف: “فيما يتعلق بتمويلنا للأونروا، فإن هذا التمويل لا يزال معلقا”، لافتًا: "سيتعين علينا أن نرى تقدمًا حقيقيًا هنا قبل أن يتغير ذلك".

البيت الأبيض الاونروا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة ومساعدة الفلسطينيين مجلس الأمن القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

الموجة الأقوى.. تحذير عاجل حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة | تفاصيل

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

ترشيحاتنا

إعلان مهم من أمريكا بشأن إعادة تمويل الأونروا

بسبب مظاهرات الجامعات الأمريكية.. لابيد يطالب إدارة بايدن بالتدخل

هل يشارك إمام عاشور ومروان عطية أمام مازيمبي؟.. شوبير يكشف مفاجأة

مصطفى الفقي: مصر ضلع مباشر في القضية الفلسطينية ولها دور تاريخي

غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر وطرق بديلة هامة.. تفاصيل

هل يجوز طلب الرقية الشرعية من الصالحين؟.. الإفتاء تحسم الجدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطبيق جديد تعتزم شركة آبل إتاحته لأجهزة الأيباد فما القصة؟

إطلالة ساحرة وجذابة.. سعر صادم لـ فستان المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال|شاهد

بعد خطوبتهم.. 10 صور لخطيبة محمد رجب

نوع توابل يحمي من مرض السكر ويساعد في علاجه

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ