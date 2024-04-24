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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخاوف تتزايد من تكرار هجوم كروكوس في أمريكا .. تفاصيل

علم أمريكا
علم أمريكا

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي، عن تزايد قلق السلطات الأمريكية من احتمال وقوع هجوم إرهابي مماثل لهجوم "كروكوس" الذي وقع في ضواحي موسكو.

وقال راي في مقابلة مع قناة "إن بي سي" التلdفزيونية: "نشعر بقلق متزايد من احتمال وقوع هجوم منسق من نوع ما هنا في بلدنا، والذي قد لا يختلف كثيرا عما شهدته قاعة الحفلات الموسيقية في روسيا قبل بضعة أسابيع، والذي شارك فيه داعش".

وأوضح أن احتمال وقوع هجوم في الولايات المتحدة قد تزايد بشكل مطرد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ الخريف الماضي، وما زال مرتفعا، خاصة من الأفراد والمجموعات الصغيرة من المتطرفين.

وأضاف أن هناك مخاوف متزايدة في مجتمع الاستخبارات الأمريكي بشأن احتمال وقوع هجوم منسق من قبل المنظمات الإرهابية الكبرى في الأماكن العامة، على الرغم من أن السلطات اعتبرت مثل هذا الاحتمال على مدى العقد الماضي "بعيدًا للغاية".

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