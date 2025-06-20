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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
محمد شحتة

يلقي خطباء مساجد وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم عن "إذا أردت السلامة من غيرك فاطلبها في سلامة غيرك منك" وهو موضوع خطبة الجمعة التي حددته الوزارة على جميع المساجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الهدف من موضوع خطبة الجمعة اليوم هو غرس الوعي المجتمعي بأهمية احترام الحياة الخاصة للناس، والتنبيه إلى ضرورة تجنب التدخل في شئون الآخرين، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والسلام الإنساني.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم مشروع صكوك الأضاحي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظات الجمهورية، حيث تشمل الدفعة توزيع 80 طنًّا من اللحوم البلدية على الأسر الأَوْلى بالرعاية، بواقع 2 طن لكل محافظة كحد أدنى، وبما يغطي ما لا يقل عن 2000 أسرة في كل محافظة.

ويجري التوزيع وفقًا لقوائم المستحقين المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن خطة زمنية منظمة تمتد من يوم الخميس 12 يونيو حتى الأربعاء 25 يونيو 2025، لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وجاء جدول التوزيع على النحو التالي:

الخميس 12 يونيو: محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية.
الأحد 15 يونيو: الإسكندرية، البحيرة، مطروح، الغربية، البحر الأحمر.
الاثنين 16 يونيو: الدقهلية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ.
الثلاثاء 17 يونيو: الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، أسيوط، الوادي الجديد.
الأربعاء 18 يونيو: الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا.
الخميس 19 يونيو: جنوب سيناء، الأقصر، أسوان.
الأحد 22 يونيو: القاهرة، الجيزة، القليوبية (مرحلة ثانية).
الاثنين 23 يونيو: الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية.
الثلاثاء 24 يونيو: الفيوم، بني سويف، المنيا.
الأربعاء 25 يونيو: أسيوط، سوهاج.

خطبة الجمعة صلاة الجمعة وزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم موضوع خطبة الجمعة

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