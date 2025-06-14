«السلامة في احترام خصوصية الآخرين» موضوع خطبة الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة المقبل، الموافق 20 يونيو 2025م / 24 ذو الحجة 1446هـ، سيكون بعنوان: "إذا أردت السلامة من غيرك فاطلبها في سلامة غيرك منك".

وأكدت الوزارة أن الخطبة تهدف إلى غرس الوعي المجتمعي بأهمية احترام الحياة الخاصة للناس، والتنبيه إلى ضرورة تجنب التدخل في شئون الآخرين، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والسلام الإنساني.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم مشروع صكوك الأضاحي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظات الجمهورية، حيث تشمل الدفعة توزيع 80 طنًّا من اللحوم البلدية على الأسر الأَوْلى بالرعاية، بواقع 2 طن لكل محافظة كحد أدنى، وبما يغطي ما لا يقل عن 2000 أسرة في كل محافظة.

ويجري التوزيع وفقًا لقوائم المستحقين المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن خطة زمنية منظمة تمتد من يوم الخميس 12 يونيو حتى الأربعاء 25 يونيو 2025، لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وجاء جدول التوزيع على النحو التالي: